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“الموارد البشرية” ترصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملة تفتيشية

“الموارد البشرية” ترصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملة تفتيشية

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“الموارد البشرية” ترصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملة تفتيشية

“الموارد البشرية” ترصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملة تفتيشية
وزارة الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=1050657
المناطق - واس:

نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس، حملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في مدينة الدمام شملت منشآت تجارية متفرقة، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال والعاملين بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وشملت هذه الحملة زيارة ٦٠ منشأة مختلفة الأنشطة، نتج عنها رصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل، تمثلت بمخالفات التوطين المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، واتخذت الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، والمخالفات التي يحظر العمل بها لدى غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص، أو في غير مهنته، أو دون الحصول على رخصة عمل.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ قرارات سعودة المهن وتوطينها، وتوطين القطاعات الأخرى، ورصد مخالفي نظام الإقامة، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

 

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