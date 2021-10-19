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“أولها 100 ألف ريال من وزير الرياضة”.. المكافآت تنهال على لاعبي الهلال بعد التأهل للنهائي الأسيوي

أبرز المواد

“أولها 100 ألف ريال من وزير الرياضة”.. المكافآت تنهال على لاعبي الهلال بعد التأهل للنهائي الأسيوي

“أولها 100 ألف ريال من وزير الرياضة”.. المكافآت تنهال على لاعبي الهلال بعد التأهل للنهائي الأسيوي
لاعبو الهلال
http://almnatiq.net/?p=1050658
المناطق - الرياض:

ينتظر لاعبو الهلال العديد من المكافآت بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ولعل أولى هذه المكافآت تلك التي أعلن عنها وزير الرياضة يوم أمس، حيث وعد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، عن تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة ‫النصر و ‫الهلال.

وأعرب الوزير عن أمله في تقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًاً التوفيق لكلا الفريقين.

الهلال يطيح بأحلام النصر

وتأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيطر الهلال على المباراة منذ البداية بعدما تقدم اللاعب موسى ماريغا، بصاروخية سكنت شباك النصر، في الدقيقة 17 من عمر المباراة .

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني معدودة، شهدت المباراة حالة طرد للاعب علي لاجامي في الدقيقة 47، بعد تدخل متهور ضد لاعب الهلال موسى ماريغا الذي خرج مصابًا من أرضية الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز اللاعب أندرسون تاليسكا الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليعود بالعالمي إلى أجواء المباراة من جديد، وفي الدقيقة 71 عاد سالم الدوسري بالتقدم من جديد لصالح الزعيم بتسديدة استقرت في مرمى العالمي.

مشوار الهلال في دوري أبطال آسيا

وكان الهلال قد تأهل إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تخطى عقبة برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير “فيصل بن فهد” ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي.

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