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المسحل: مباراة الهلال والنصر أثبتت متانة الكرة السعودية على مستوى القارة

المسحل: مباراة الهلال والنصر أثبتت متانة الكرة السعودية على مستوى القارة
ياسر المسحل
http://almnatiq.net/?p=1050670
محررو المناطق:

هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعبي وجماهير نادي الهلال بمناسبة التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، متمنيًا حظ أوفر لنادي النصر.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “أبارك لإدارة ولاعبي وجماهير ومحبي الهلال التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، وحظًا أوفر لإدارة ولاعبي ومحبي نادي النصر”.

وأضاف المسحل: “مباراة أثبتت متانة الكرة السعودية فنيًا وجماهيريًا على مستوى القارة الآسيوية، كل الدعوات للقب آسيوي جديد للكرة السعودية في 23 نوفمبر القادم في الرياض”.

وتأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيطر الهلال على المباراة منذ البداية بعدما تقدم اللاعب موسى ماريغا، بصاروخية سكنت شباك النصر، في الدقيقة 17 من عمر المباراة .

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