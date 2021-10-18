احدث الأخبار

خلط جرعات كورونا.. دراسة أمريكية تسمح باستخدام جرعة لقاح مغايرة للأولى
أبرز المواد
 بينها 20 مشاجرة و40 حالة إغماء.. الهلال الأحمر: تلقينا 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال
أبرز المواد
 تحطّم طائرة مدنية تقل 21 شخصًا لدى إقلاعها في ولاية تكساس الأمريكية
أبرز المواد
 “أولها 100 ألف ريال من وزير الرياضة”.. المكافآت تنهال على لاعبي الهلال بعد التأهل للنهائي الأسيوي
أبرز المواد
 المسحل: مباراة الهلال والنصر أثبتت متانة الكرة السعودية على مستوى القارة
أبرز المواد
 أخصائي خدمات طبية يحذر من تصرف خاطئ يفعله البعض في الحوادث المرورية
أبرز المواد
 رئيس جامعة حائل يزور ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية
منطقة الباحة
 “الموارد البشرية” ترصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملة تفتيشية
المنطقة الشرقية
 هاشتاق “#تأجيل_العودة_الحضورية” للطلبة الأقل من 12 عامًا يتصدر تويتر.. وأولياء الأمور: “قرار صائب”
أبرز المواد
 الهلال يطيح بأحلام النصر ويحرمه من المشاركة في البطولة الآسيوية النسخة المقبلة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة: إزالة لوحات عشوائية و مشوهة للمنظر العام في عدد من المواقع
أبرز المواد
 رسميًا.. “كبير آسيا” يتأهل للنهائي على حساب العالمي
أبرز المواد
خلط جرعات كورونا.. دراسة أمريكية تسمح باستخدام جرعة لقاح مغايرة للأولى

خلط جرعات كورونا.. دراسة أمريكية تسمح باستخدام جرعة لقاح مغايرة للأولى

أبرز المواد
بينها 20 مشاجرة و40 حالة إغماء.. الهلال الأحمر: تلقينا 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال

بينها 20 مشاجرة و40 حالة إغماء.. الهلال الأحمر: تلقينا 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال

أبرز المواد
تحطّم طائرة مدنية تقل 21 شخصًا لدى إقلاعها في ولاية تكساس الأمريكية

تحطّم طائرة مدنية تقل 21 شخصًا لدى إقلاعها في ولاية تكساس الأمريكية

أبرز المواد
“أولها 100 ألف ريال من وزير الرياضة”.. المكافآت تنهال على لاعبي الهلال بعد التأهل للنهائي الأسيوي

“أولها 100 ألف ريال من وزير الرياضة”.. المكافآت تنهال على لاعبي الهلال بعد التأهل للنهائي الأسيوي

أبرز المواد

خلط جرعات كورونا.. دراسة أمريكية تسمح باستخدام جرعة لقاح مغايرة للأولى

خلط جرعات كورونا.. دراسة أمريكية تسمح باستخدام جرعة لقاح مغايرة للأولى
جرعة كورونا التعزيزية
http://almnatiq.net/?p=1050691
المناطق - وكالات:

كشفت مصادر أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد توصي بخلط لقاحات فيروس كورونا، على الرغم من تتناقض الدراسات والأبحاث بشكل مستمر بشأن آثار وفاعلية خلط القاحات.

وتخطط الوكالة السماح للأميركيين بتلقي جرعة معززة من لقاح مختلف لفيروس كورونا عن اللقاح الذي تلقوه في البداية، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة يوم الجمعة، نتائج دراسة “المزيج والمطابقة” الممولة اتحاديًا إلى لجنة الخبراء التي تقدم المشورة لإدارة الغذاء والدواء.

زيادة الأجسام المضادة

ووجدت الدراسة أن متلقي جرعة واحدة من “جونسون آند جونسون”، والذين تلقوا جرعة معززة من لقاح “موديرنا” شهدوا ارتفاع مستويات الأجسام المضادة لديهم 76 ضعفًا في 15 يومًا.

وأشارت الدراسة التي قدمت إلى اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي، إلى أن متلقي “جونسون آند جونسون” قد يستفيدون أكثر من جرعة معززة من لقاح موديرنا.

وتوصلت أيضًا إلى أن جرعة معززة من لقاح “فايزر” رفعت مستويات الأجسام المضادة لمتلقي “جونسون آند جونسون”.

إلى ذلك، أكد الخبراء الأسبوع الماضي، أن البيانات الجديدة استندت إلى مجموعات صغيرة من المتطوعين ونتائج قصيرة المدى.

وتم حساب مستويات الأجسام المضادة فقط وهي أحد مقاييس الاستجابة المناعية، كجزء من البيانات الأولية، وليس مستويات الخلايا المناعية المعدة لمهاجمة فيروس كورونا، والتي يقول العلماء إنها أيضاً مقياس مهم لنجاح اللقاح.

 

 

 

روابط ذات صلة

جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تصل إلى 44.6 مليون

جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تصل إلى 44.6 مليون
المبعوث الأمريكي لليمن يدين هجمات الحوثيين على المناطق المدنية

المبعوث الأمريكي لليمن يدين هجمات الحوثيين على المناطق المدنية
“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي.. والكمامات إلزامية بهذه الأماكن

“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي.. والكمامات إلزامية بهذه الأماكن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*