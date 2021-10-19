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طقس المملكة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس المملكة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1050699
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعًا استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل تمتد إلى منطقة القصيم.

وأضاف “الوطني للأرصاد” في تقريره، استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطى من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي من متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلى قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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