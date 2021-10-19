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تعليم جازان ينظم معرضًا تعريفيًا باليوم العالمي للعصا البيضاء

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تعليم جازان ينظم معرضًا تعريفيًا باليوم العالمي للعصا البيضاء

تعليم جازان ينظم معرضًا تعريفيًا باليوم العالمي للعصا البيضاء
http://almnatiq.net/?p=1050730
المناطق ـ جازان:

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التربية الخاصة ” بنين وبنات ” أمس، معرضًا تعريفيًا باليوم العالمي للعصا البيضاء.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أن المعرض يهدف لتمكين فئة المعاقين بصريا بصورة أكبر، عبر توفير مزيد من الخدمات التسهيلية والمرافق والمنشآت، التي تسهل تحركهم ومزاولتها لحياتهم اليومية أسوة بغيرهم، بالسعي لإذكاء الوعي لدى المجتمع التعليمي بماهية العصا البيضاء، كونها تشكل واحدة من أهم الأدوات التي تحقق الاعتماد على الذات، واستقلالية الأشخاص المعاقين بصريا.

وتضمن المعرض أركانًا للتعريف بالأدوات التي تساعد المكفوفين في الحياة العامة وفي التعليم، كما تضمن مطويات تعريفية بالعصا البيضاء وأهميتها، إضافة لاستعراض أبرز منجزات وجوائز واختراعات الطلاب والطالبات المكفوفين والمكفوفات، وشرح لاستخدام العصا البيضاء قدمته إحدى الطالبات بمشاركة جمعية الثريا الأهلية للمكفوفين بجازان.

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