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الحدود الشمالية: رفع 51 سيارة مهملة وتالفة لمعالجة التشوهات البصرية بـ”رفحاء”

الحدود الشمالية: رفع 51 سيارة مهملة وتالفة لمعالجة التشوهات البصرية بـ”رفحاء”

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الحدود الشمالية: رفع 51 سيارة مهملة وتالفة لمعالجة التشوهات البصرية بـ”رفحاء”

الحدود الشمالية: رفع 51 سيارة مهملة وتالفة لمعالجة التشوهات البصرية بـ”رفحاء”
http://almnatiq.net/?p=1050732
المناطق ـ الحدود الشمالية:

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء ،خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021م، 51 سيارة مهملة وتالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة، بعد انقضاء المهلة المحدّدة من وضع الملصق التحذيريّ، وذلك ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتضمنت أعمال الحملة تنفيذ أعمال دهان الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة حفر وتشققات الشوارع، وصيانة الأعمدة والفوانيس.

وأكدت بلدية رفحاء مواصلة أعمالها في الاتجاهات كافة، لمعالجة مظاهر التشوه البصري لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

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