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شخص يستخدم مركبة في نقل الأخشاب.. والمرور يُطيح به

شخص يستخدم مركبة في نقل الأخشاب.. والمرور يُطيح به
http://almnatiq.net/?p=1050746
محررو المناطق

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع بلاغ من أحد الأشخاص بشأن قيام قائد مركبة باستخدامها في نقل الأخشاب.

 

وأظهر مقطع فيديو متداول، قائد المركبة وهو يقوم بنقل الأخشاب، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

 

ولفت المرور إلى أنه جرى ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة بالنظام.

 

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