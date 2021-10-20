المملكة تدعم خطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمليون دولار

قدم السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال لقائه بالممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة، لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

وأكد السفير المعلمي، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب تحالف الحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام في ظل ما نشهده من تصاعد وتيرة العنف، والطائفية وخطابات الكراهية، و التدخلات في الشؤون الداخلية للدول.

من جانبه، أثنى الممثل السامي لتحالف الحضارات، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لإرساء السلام وقيم العيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتحولات اجتماعية وثقافية كبيرة ودورها المركزي في تعزيز قيم السلام والتسامح واحترام لجميع الأديان والثقافات.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة اليوم لتحالف الحضارات، جزءاً من ثلاثة ملايين دولار تعهدت المملكة بتقديمها دعمًا لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث بلغ ما قدمته المملكة حتى الآن 2 مليون دولار لدعم جهود المكتب.

حضر تسليم مبلغ الدعم نائب مندوب المملكة الدائم محمد بن عبدالعزيز العتيق ومدير مكتب المندوب الدائم فيصل بن ناصر الحقباني.