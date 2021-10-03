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حالة خطيرة قد تهدد مرضى السكري بفقدان البصر

حالة خطيرة قد تهدد مرضى السكري بفقدان البصر
http://almnatiq.net/?p=1050760
محررو المناطق

كشف طبيب بريطاني، عن حالة يتضرر فيها البصر بشكل كبير لمرضى السكري وقد تصل إلى فقدانه تمامًا.

 

وأوضح الطبيب البريطاني جايلز إدموندز، أن تلك الحالات تتطلب العلاج الفوري في المستشفى، في ظل تطور اعتلال الشبكية السكري في 50٪ من مرضى السكري.

 

ونوه إلى أنه في حال كان مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعًا باستمرار، فسوف تتضرر الأوعية الدموية بشكل خطير في النهاية.

 

وشدد على أنه إذا استمر الوضع في التطور فقد تتلف بعض الأوعية، ما سيؤدي إلى نمو أو تطوير أوعية جديدة على سطح الشبكية، ومن ثم فقدان البصر.

 

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