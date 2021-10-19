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ضبط منزل شعبي يُستخدم بتخزين وتحضير المواد الغذائية في جدة

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ضبط منزل شعبي يُستخدم بتخزين وتحضير المواد الغذائية في جدة

ضبط منزل شعبي يُستخدم بتخزين وتحضير المواد الغذائية في جدة
http://almnatiq.net/?p=1050763
المناطق ـ مكة المكرمة:

ضبطت الحملات الميدانية لأمانة جدة، منزلًا شعبيًا يستخدم في تخزين وتحضير المواد الغذائية بطرق مُخالفة، حيث جرى إتلاف 160 كيلو من اللحوم المتنوعة.

 

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية، المهندس عمرو الدقس، أن هذا الموقع كان يُستخدم لغرض تخزين المواد الغذائية وسط بيئة غير صحية لتموين أحد المطاعم بالنطاق، مشيرًا إلى أنه جرى اتلاف 390 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

 

وتواصل أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة تستهدف متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء.

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