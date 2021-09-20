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خبيرة تغذية توضح أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار

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خبيرة تغذية توضح أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار

خبيرة تغذية توضح أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار
http://almnatiq.net/?p=1050770
المناطق ـ وكالات:

قالت ناديجدا تسابكينا، خبيرة تغذية روسية، إن تناول البيض والزبدة على وجبة الإفطار يعتبر من أفضل الوجبات الغذائية التي يمكن تناولها على الإفطار صباحًا.
وأوضحت “تسابكينا” لوكالة”سبوتنيك”، يحتوي البيض على أكثر من 40 نوعا من الفيتامينات، معظمها فيتامينات “ب، أ، د، ك” بالإضافة إلى وجود المعادن الهامة التي تحافظ على الصحة والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والنحاس والمنغنيز، فـ 100 جرام من البيضة تحتوي على 11-13 جراما من البروتين.

وتابعت: “يعتبر بروتين الدجاج أكثر الأحماض الأمينية قابلية للهضم، ونتيجة لذلك، فإنه يؤدي العديد من الوظائف المفيدة، لتقوية العظام، وتحسين جودة الأنسجة، وتخفيف ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على إزالة الكولسترول الزائد من الجسم ولا يسمح بتخزينه. ويمكن أن يساعد تناول البيض بانتظام في زيادة كتلة العضلات وتقليل الدهون في الجسم في نفس الوقت”.
وحول كمية البيض التي يمكن تناولها قالت الخبيرة: 3-4 بيضات في الأسبوع فهذا منتج لا غنى عنه على الإفطار”، وعن فوائد الزبدة، قالت: “الزبدة إذا كانت طبيعية، فهي غذاء ممتاز لجسمنا، لأنها مصدر للفيتامينات أ، د، ي، ك ، نظرا لأن هذه الفيتامينات قابلة للذوبان في الدهون، يتم امتصاصها بشكل أفضل مع الدهون، وكذلك الأحماض الدهنية، مزج هذه المكونات ممتاز يستخدم في العلاج المضاد للشيخوخة، لأنها تبطئ من الشيخوخة، وتساعد على تجديد الخلايا، ما يحسن نمو الأظافر والشعر، ويحسن مرونة الجلد”.

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