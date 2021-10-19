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“المطلق” يوضح حكم مقولة “الفلوس وسخ دنيا” (فيديو)

“المطلق” يوضح حكم مقولة “الفلوس وسخ دنيا” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1050776
محررو المناطق
أوضح عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، الموقف الشرعي من المقولة الدارجة لدى البعض بأن “الفلوس وسخ دنيا” قائلًا:” إن هذه المقولة تتعارض مع ما ذكره القرآن”.
وأضاف “المطلق” في تصريحات مُتلفزة،”الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما قال وسخ الحياة الدنيا، لكن إذا قارنتها بالآخرة يمكن أن تقول إنها مثل الوسخ”.
وتابع: “لكن لا، رب العالمين ذكر الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فتارة قدم الأموال وتارة قدم الأنفس، فالمال عصب الحياة ونعمة من الله”، مضيفًا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمرو بن العاص أرسلك تسلم وتغنم، قال ما أسلمت للغنيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد العبد الصالح.

 

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