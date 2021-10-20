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خالد الفالح يبحث في أمريكا فرص تعزيز الاستثمار بين البلدين

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خالد الفالح يبحث في أمريكا فرص تعزيز الاستثمار بين البلدين

خالد الفالح يبحث في أمريكا فرص تعزيز الاستثمار بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1050779
محررو المناطق

يبدأ وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم الأربعاء، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تستهدف إبراز المملكة كوجهة استثمارية عالمية رئيسة، وذلك بعد إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

 

ويلتقي الفالح خلال الزيارة مجموعة من المسؤولين الأمريكيين لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة.

 

وتستهدف الزيارة تشجيع المستثمرين الأمريكيين على انتهاز الفرص التي يُتيحها التحول الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، والفرص غير المسبوقة التي باتت متاحةً في العديد من القطاعات الاقتصادية، نتيجةً لإطلاق رؤية المملكة 2030.

 

وتحدث وزير الاستثمار، خلال حضوره المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في مدينة لوس أنجلوس، عن دور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المستثمرين والشركات الأجنبية، مستعرضًا عددًا من مبادرات المملكة الطموحة الرامية للاستفادة من التحولات التي شهدها العالم جراء جائحة كورونا.

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