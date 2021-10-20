طبيب يحذر من تناول أدوية تستخدم في علاج ضغط الدم.. تصيب بمرض لا يمكن الشفاء منه

المناطق ـ وكالات:

حذر الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، من تناول بعض الأدوية التي تستخدم في علاج ضغط الدم، وذلك لما قد تسببه في الإصابة بالصدفية، حيث يعتبر هذا المرض الجلدي غير قابل للشفاء.

وقال “مياسنيكوف”، إن تناول حاصرات بيتا والتي توصف عادة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى مستحضرات الليثيوم التي يتناولها الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب و مثبطات عامل نخر الورم تعتبر خطيرة وتسبب الإصابة بالصدفية.

وأضاف في تصريحات مُتلفزة، إنها ممتازة في علاج الصدفية، لكن في بعض الأحيان، إذا أعطاها الأطباء لأشخاص آخرين لأسباب أخرى، فقد تتسبب في الإصابة بالصدفية”.

ونصح مياسنيكوف مرضى الصدفية بالخضوع لفحص خاص لمعرفة ما إذا كان يوجد لديهم التهاب المفاصل الروماتويدي من أجل تجنب المشاكل في المستقبل.