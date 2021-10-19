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أمير الكويت يُكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء اقتراح ضوابط وشروط العفو عن معارضين

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أمير الكويت يُكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء اقتراح ضوابط وشروط العفو عن معارضين

أمير الكويت يُكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء اقتراح ضوابط وشروط العفو عن معارضين
http://almnatiq.net/?p=1050790
المناطق ـ وكالات:

تنتظر الكويت صدور عفو أميري بمرسوم يصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بشأن المعارضة، وبينهم ناشطون ونواب سابقون وخصوصاً المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

 

وكلف أمير الكويت، رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدًا لاستصدار مرسوم العفو.

 

وأجرى أمير الكويت أمس مشاورات شملت رئيسي السلطتين التشريعية مرزوق الغانم والتنفيذية صباح الخالد الحمد الصباح.

 

وأوضحت المصادر، أن الأمير يستعد لإصدار عفو شامل، كما دعا للتوسع في عدد المشمولين بهذا العفو.

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