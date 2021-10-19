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أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية بمواقع مميزة

أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية بمواقع مميزة

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أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية بمواقع مميزة

أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية بمواقع مميزة
http://almnatiq.net/?p=1050806
المناطق ـ مكة المكرمة:

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن طرح فرص متنوعة في مجالات الأنشطة التجارية والصناعية في مواقع مميزة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزاور العاصمة المقدسة.

 

وتضمنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع معامل الخرسانة والطوب جنوب مكة المكرمة، على مساحة 9.686 مترًا مربعًا لمدة 20 سنة.

 

وشملت الفرص، إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، على مساحة 36.359 مترًا مربعًا لمدة 10 سنوات، وإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير واستثمار أرصفة الطرق بحي الملك فهد – شارع الدكتور عبد القادر كوشك- على مساحة 3.994 مترًا مربعًا ولمدة 10 سنوات.

 

واشترطت أمانة العاصمة المقدسة للاستفادة من تلك الفرص، سجل تجاريٍ ساري المفعول بنفس النشاط، وضمان بنكي بقيمة 25% من قيمة السنة الإيجارية الأولى صالحًا لمدة 90 يومًا من تاريخ فتح المظاريف، إضافةً إلى شروطٍ أُخرى ضِمن كُرّاسة الشروط الخاصة بالمنافسة.

 

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي فرص، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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