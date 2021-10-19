احدث الأخبار

رغم إجرائه عملية جراحية.. معلم يرفض الراحة ويُقدم الدروس لطلابه من المنزل (فيديو)
أبرز المواد
 إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب
أبرز المواد
 بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  
أبرز المواد
 الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا
أبرز المواد
 “بخدمتكم”.. مبادرة جديدة بالمسجد الحرام لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة
أبرز المواد
 بعد 45 عاما على زواجها.. هندية عجوز تضع مولودها الأول في سن الـ 70 (فيديو)
أبرز المواد
 إطلاق برامج تدريبية وورش عمل لمنسوبي الرئاسة العامة للأمر بالمعروف
محليات
 أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية
محليات
 أمانة القصيم تعيد تأهيل 290 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة
محليات
 هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” تُجيب
أبرز المواد
 بينهم 3 سيدات.. ضبط 5 أشخاص خلال ترويجهم كمية من المخدرات بمكة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية بمواقع مميزة
منطقة مكة المكرمة
رغم إجرائه عملية جراحية.. معلم يرفض الراحة ويُقدم الدروس لطلابه من المنزل (فيديو)

رغم إجرائه عملية جراحية.. معلم يرفض الراحة ويُقدم الدروس لطلابه من المنزل (فيديو)

أبرز المواد
إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب

إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب

أبرز المواد
بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  

بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  

أبرز المواد
الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا

الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا

أبرز المواد

هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” تُجيب

هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” تُجيب
http://almnatiq.net/?p=1050812
محررو المناطق

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة أن إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعية قائلة:”إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على الضمان الاجتماعي.

وارد استفسارًا عبر الحساب الرسمي العناية بعملاء وزارة الموارد البشرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أحد المستفيدين والذي قال فيه”هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟”.

وأجابت وزارة الموارد البشرية قائلة: “لا تؤثر إصدار وثيقة العمل الحر على استحقاق معاش الضمان”، مضيفة يتم احتساب مبلغ معاش الضمان بناءً على عدد أفراد الأسرة والحد المانع لراتب تقاعد في حال توافره.

روابط ذات صلة

“الموارد البشرية” ترصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملة تفتيشية

“الموارد البشرية” ترصد 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملة تفتيشية
قانوني يكشف غرامة توظيف مواطن بدون عقد عمل محدد المدة (فيديو)

قانوني يكشف غرامة توظيف مواطن بدون عقد عمل محدد المدة (فيديو)
“الموارد البشرية” تكشف حقيقة وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي

“الموارد البشرية” تكشف حقيقة وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*