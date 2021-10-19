هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” تُجيب

محررو المناطق

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة أن إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعية قائلة:”إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على الضمان الاجتماعي.

وارد استفسارًا عبر الحساب الرسمي العناية بعملاء وزارة الموارد البشرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أحد المستفيدين والذي قال فيه”هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟”.

وأجابت وزارة الموارد البشرية قائلة: “لا تؤثر إصدار وثيقة العمل الحر على استحقاق معاش الضمان”، مضيفة يتم احتساب مبلغ معاش الضمان بناءً على عدد أفراد الأسرة والحد المانع لراتب تقاعد في حال توافره.