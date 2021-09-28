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أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية

أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية
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http://almnatiq.net/?p=1050816
المناطق ـ نجران:

تفقد أمين منطقة نجران المهندس عبدالله بن عائض، الخدمات البلدية وأعمال معالجات التشوه البصري في بلدية غرب نجران الفرعية، وذلك ضمن نطاقها الإشرافي، في إطار المتابعة الميدانية لسير الأعمال.
وتضمنت الجولة الوقوف ميدانياً على أعمال معالجات التشوه البصري وسوق الفواكه والخضار والخدمات البلدية، وسير العمل بممشى وادي نجران طريق الملك عبدالله.

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