إطلاق برامج تدريبية وورش عمل لمنسوبي الرئاسة العامة للأمر بالمعروف

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انطلقت مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الثاني الذي يحمل شعار “منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة في تعزيزه”، وذلك برعاية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة، الشيخ على بن سالم الشهري، أن هذه البرامج تشمل مجالات تطويرية هادفة وتنمية مهارات المتدربين.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ دورات وورش عمل، حيث كانت أولى الدورات بعنوان “فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعارف والمهارات النظامية”.

وقدم مستشار الرئيس العام عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام الشيخ الدكتور عمر العمر، ومدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الشبانات، ومدير عام فرع منطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري دورة “الخوارج شرار الخلق” لثلاث مجموعات بلغ مجموع المتدربين فيها ١٥٠ متدربًا.

وأقيمت على هامش المؤتمر دورة “تعزيز الأمن الفكري”، قدمها الشيخ حمد العتيق، ومدير وحدة الأمن الفكري الشيخ حسين بكار، ومدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الباحه الشيخ منصور شراحيلي.