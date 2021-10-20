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بعد 45 عاما على زواجها.. هندية عجوز تضع مولودها الأول في سن الـ 70 (فيديو)

بعد 45 عاما على زواجها.. هندية عجوز تضع مولودها الأول في سن الـ 70 (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1050825
محررو المناطق
في واقعة تعد من أغراب الوقائع بالعالم، أنجبت سيدة هندية، تبلغ من العمر 70 عامًا، مولدها الأول بعد فترة كبيرة من محاولت الانجاب استمرت ما يقرب من 45 عاما، وبهذا تعتبر واحدة من أكبر الأمهات الحديثات في العالم.
جيفونبن راباري سيدة هندية تبلغ من العمر 70 عاما، متزوجه من مالداري والذي يبلغ 75 عاما، منذ زواجهما وهما يحاولان إنجاب طفل منذ عقود، وهما من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية غوجورات بالهند، وبعد مضي 45 عاما على زواجهما، واستطاعا أن يحظيان برضيع، عن طريق التلقيح الاصطناعي.
أكدت جيفونبن أنها لا تملك بطاقة هوية لإثبات عمرها، لكنها زعمت أنها تبلغ من العمر 70 عاما، مما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات في العالم.
من جانبه، أوضح الطبيب ناريش بهنوشالي: “عندما جاؤوا إلينا لأول مرة، أخبرناهم أنه لا يمكن إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهم أصروا، وقالوا إن العديد من أفراد أسرهم فعلوا ذلك أيضا”. وأضاف: “هذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق”.

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