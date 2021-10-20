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الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا

الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا

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الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا

الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا
http://almnatiq.net/?p=1050845
محررو المناطق

كشف رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله، عن السماح قريبًا للمرأة بأن تكون رامية.

 

وشدد على أن هناك أندية جديدة للرماية سوف ترى النور بعدد من مناطق المملكة، مبينًا أنه سيتم الإفصاح عنها قريبًا.

 

وأشار وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل النساء على بطولات الرماية بالمملكة، حيث تم تخصيص دورات لهن للتعلم على الرماية.

 

ولفت إلى أن الأرقام التي تحققت في القطاع الرياضي خصوصًا باتحاد الرماية لم تكن لتجد موطئ قدم على أرض الواقع، دون وجود تحرك مصحوب رؤية واضحة وعمل دؤوب.

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