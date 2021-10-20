رغم إجرائه عملية جراحية.. معلم يرفض الراحة ويُقدم الدروس لطلابه من المنزل (فيديو)

رفض معلم في جدة، الراحة خلال إجازته المرضية، وقرر تقديم الحصص لطلابه داخل المدرسة عبر منصة “مدرستي”.
وأوضحت ثانوية صقلية بجدة إن معلم التربية الإسلامية ناصر الشهري، رفض الراحة رغم إجرائه عملية جراحية وتمتعه بإجازة رسمية، وواصل تقديم الحصص من المنزل لطلابه عبر منصة مدرستي.
وأظهر مقطع فيديو، جانبًا من تقديم المعلم الحصص المدرسية للطلاب الذين تواجدوا داخل المدرسة.
رغم إجراءه لعمليةٍ جراحية وتمتعه بإجازةٍ رسميةٍ، الأستاذ ناصر الشهري معلم التربية الإسلامية يؤدي حصصه من المنزل لطلابه عبر #منصة_مدرستي لمن هم داخل المدرسة وخارجها .. ألف لابأس أبا عبدالملك وجزاك الله خير الجزاء ..@moe_gov_sa @MOE_JDH_13 @MOE_JDH pic.twitter.com/VGdYdYXPN3
— ثانوية صقلية بجدة (@MOE_JDH_13_1080) October 20, 2021
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