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رغم إجرائه عملية جراحية.. معلم يرفض الراحة ويُقدم الدروس لطلابه من المنزل (فيديو)

رغم إجرائه عملية جراحية.. معلم يرفض الراحة ويُقدم الدروس لطلابه من المنزل (فيديو)

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رغم إجرائه عملية جراحية.. معلم يرفض الراحة ويُقدم الدروس لطلابه من المنزل (فيديو)

رغم إجرائه عملية جراحية.. معلم يرفض الراحة ويُقدم الدروس لطلابه من المنزل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1050848
محررو المناطق

رفض معلم في جدة، الراحة خلال إجازته المرضية، وقرر تقديم الحصص لطلابه داخل المدرسة عبر منصة “مدرستي”.

 

وأوضحت ثانوية صقلية بجدة إن معلم التربية الإسلامية ناصر الشهري، رفض الراحة رغم إجرائه عملية جراحية وتمتعه بإجازة رسمية، وواصل تقديم الحصص من المنزل لطلابه عبر منصة مدرستي.

 

وأظهر مقطع فيديو، جانبًا من تقديم المعلم الحصص المدرسية للطلاب الذين تواجدوا داخل المدرسة.

 

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