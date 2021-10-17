احدث الأخبار

إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب
أبرز المواد
 بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  
أبرز المواد
 الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا
أبرز المواد
 “بخدمتكم”.. مبادرة جديدة بالمسجد الحرام لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة
أبرز المواد
 بعد 45 عاما على زواجها.. هندية عجوز تضع مولودها الأول في سن الـ 70 (فيديو)
أبرز المواد
 إطلاق برامج تدريبية وورش عمل لمنسوبي الرئاسة العامة للأمر بالمعروف
محليات
 أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية
محليات
 أمانة القصيم تعيد تأهيل 290 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة
محليات
 هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” تُجيب
أبرز المواد
 بينهم 3 سيدات.. ضبط 5 أشخاص خلال ترويجهم كمية من المخدرات بمكة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية بمواقع مميزة
منطقة مكة المكرمة
 استشاري يحذر من مخاطر السيجارة الإلكترونية على القلب
أبرز المواد
إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب

إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب

أبرز المواد
بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  

بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  

أبرز المواد
الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا

الكشف عن السماح للمرأة بممارسة الرماية قريبًا

أبرز المواد
“بخدمتكم”.. مبادرة جديدة بالمسجد الحرام لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة

“بخدمتكم”.. مبادرة جديدة بالمسجد الحرام لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة

أبرز المواد

إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب

إصابة 15 مدنيًا بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على حي سكني شمال مأرب
http://almnatiq.net/?p=1050853
المناطق ـ وكالات:

أصيب 15 شخصًا من المدنين، اليوم الأربعاء، إثر صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على حي سكني شمال مدينة مأرب بالمين، جاء ذلك في نبأ عاجل لـ”قناة العربية”.

وفي وقت سابق، نشبت معارك عنيفة بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى في جنوب محافظة مأرب.

وأفاد مراسل العربية بأن قوات الجيش والمقاومة دحرت جماعة الحوثي من عدّة مواقع جنوب المحافظة الاستراتيجية، شمال البلاد، وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفقا للعربية .

لتزامن، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات على تجمعات لجماعة الحوثي في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.

كما دمر القصف المدفعي الذي نفذه الجيش فجر اليوم طقمين وعربة تابعة للحوثيين.

وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء أنه نفذ 14 عملية استهدفت الجماعة في المحافظة، لاسيما في الجوبة والكسارة، مشيرًا إلى إلى تدمير 6 آليات عسكرية و مقتل 48 عنصرا حوثياً.

روابط ذات صلة

طيران التحالف يُدمر مواقع وأسلحة ثقيلة لميليشيات الحوثي في مأرب

طيران التحالف يُدمر مواقع وأسلحة ثقيلة لميليشيات الحوثي في مأرب
ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض

ضبط 10 آلاف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية في مستودع بالرياض
رئيس الوزراء اليمني: نتيجة معركة مأرب ستحدد مسار الحرب

رئيس الوزراء اليمني: نتيجة معركة مأرب ستحدد مسار الحرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*