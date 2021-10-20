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خلال اجتماعه بـ”الدفاع المدني”.. أمير الحدود الشمالية يناقش مشاريع درء أخطار السيول

خلال اجتماعه بـ”الدفاع المدني”.. أمير الحدود الشمالية يناقش مشاريع درء أخطار السيول
http://almnatiq.net/?p=1050868
المناطق ـ الحدود الشمالية:

ترأس فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة.

ونوّه أمير الحدود الشمالية في مستهل الاجتماع بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، مؤكداً أهمية الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني، والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

وبحث الاجتماع المواقع التي لا تزال تشكل خطورة عند هطول الأمطار، وكذلك مشاريع درء أخطار السيول في مدينة عرعر والمحافظات والمراكز التابعة، كما ناقش الاجتماع التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب .

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