احدث الأخبار

إطلاق فعاليات الصحة النفسية بمجمع إرادة في تبوك
منطقة تبوك
 وزير الطاقة: مخزونات البنزين والغاز منخفضة.. والعالم بحاجة لتأمين الإمدادات
أبرز المواد
 تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء
المنطقة الشرقية
 تفاديًا للتسمم..”الغذاء والدواء” تشدد على الالتزام بالجرعة الصحيحة لـ”الباراسيتامول”
أبرز المواد
 إتاحة حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورونا عبر تطبيق “صحتي”
أبرز المواد
 جامعة بيشة تطلق مشروع ربط الإجراءات الإلكترونية بمنصة النفاذ الوطني
منطقة عسير
 أمير المدينة المنورة يلتقي قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص
أبرز المواد
 6 قتلى في انفجار مستودع للذخيرة وسط سوريا
أبرز المواد
 أمانة جدة تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا بـ 3385 جولة
محليات
 خلال اجتماعه بـ”الدفاع المدني”.. أمير الحدود الشمالية يناقش مشاريع درء أخطار السيول
محليات
 “الزعاق” يوضح معنى المشراق وأهميته عند العرب قديمًا (فيديو)
أبرز المواد
 رسميًا.. تغيير مفاجئ في نظام صعود منتخبات آسيا لكأس العالم
أبرز المواد
إطلاق فعاليات الصحة النفسية بمجمع إرادة في تبوك

إطلاق فعاليات الصحة النفسية بمجمع إرادة في تبوك

منطقة تبوك
وزير الطاقة: مخزونات البنزين والغاز منخفضة.. والعالم بحاجة لتأمين الإمدادات

وزير الطاقة: مخزونات البنزين والغاز منخفضة.. والعالم بحاجة لتأمين الإمدادات

أبرز المواد
تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء

تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء

المنطقة الشرقية
تفاديًا للتسمم..”الغذاء والدواء” تشدد على الالتزام بالجرعة الصحيحة لـ”الباراسيتامول”

تفاديًا للتسمم..”الغذاء والدواء” تشدد على الالتزام بالجرعة الصحيحة لـ”الباراسيتامول”

أبرز المواد

أمانة جدة تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا بـ 3385 جولة

أمانة جدة تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا بـ 3385 جولة
http://almnatiq.net/?p=1050877
المناطق ـ جدة:

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس 3385 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق  13 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد بن عبيد البقمي بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 14 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

روابط ذات صلة

رسميًا.. تغيير مفاجئ في نظام صعود منتخبات آسيا لكأس العالم

رسميًا.. تغيير مفاجئ في نظام صعود منتخبات آسيا لكأس العالم
بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  

بريطانيا تصدم العالم.. اكتشاف متحور جديد لكورونا متفرع من “دلتا”  
فرحة وشكر.. ردود أفعال أهالي المدينة المنورة بعد قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)

فرحة وشكر.. ردود أفعال أهالي المدينة المنورة بعد قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*