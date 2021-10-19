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جامعة بيشة تطلق مشروع ربط الإجراءات الإلكترونية بمنصة النفاذ الوطني

جامعة بيشة تطلق مشروع ربط الإجراءات الإلكترونية بمنصة النفاذ الوطني

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جامعة بيشة تطلق مشروع ربط الإجراءات الإلكترونية بمنصة النفاذ الوطني

جامعة بيشة تطلق مشروع ربط الإجراءات الإلكترونية بمنصة النفاذ الوطني
http://almnatiq.net/?p=1050890
المناطق ـ عسير:

أطلق رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، اليوم الأربعاء، مشروع ربط الجامعة بمنصة النفاذ الوطني الموحد بمركز المعلومات الوطني (IAM).

 

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الخامس عشر للجنة الاستشارية بمسرح الإبداع بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها، لمتابعة خطة العودة الحضورية الآمنة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ.

 

ويهدف مشروع الربط إلى إيجاد نظام جديد تحت إدارة مركز المعلومات الوطني يتم من خلاله استخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام الإلكتروني للجامعة؛ لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

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