أمير المدينة المنورة يلتقي قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص

المناطق ـ المدينة المنورة:

التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، العميد ركن فائز المالكي، بمناسبة تكليفه قائدًا للواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة المنورة.

وهنأ أمير المنطقة، العميد المالكي بمناسبة تكليفه، متمنيًا له التوفيق والسداد فيما أُسند إليه من مهام لتقديم المزيد من الأعمال والجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

من جانبه، قدم قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة المنورة، شكره وتقديره لأمير المنطقة، على توجيهاته الكريمة وحرصه البالغ على تقديم الأعمال المميزة لخدمة المدينة المنورة.