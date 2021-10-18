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تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء

تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء

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تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء

تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء
http://almnatiq.net/?p=1050898
المناطق ـ الشرقية:

استقبل أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، اليوم الأربعاء، مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء عبد اللطيف الجبر، ومسؤول الاتصال الاستراتيجي دعم العملاء بالمنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز البكر.

 

وتضمنت الزيارة، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، ومناقشة تسويق “مشروع التعداد السكاني”، وتعزيز الشراكة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء.

 

وجرى مناقشة تبادل معلومات الإحصاءات في المنطقة؛ لإدراك تحديد توزيع السكان، ومعرفة الاحتياج الفعلي للخدمات والأنشطة التجارية والسكنية والتنمية، بحسب تعداد السكان، بالإضافة إلى دعم الأمانة اللوجستي للهيئة في مشروعها للتعداد السكاني.

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