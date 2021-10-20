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وزير الطاقة: مخزونات البنزين والغاز منخفضة.. والعالم بحاجة لتأمين الإمدادات

وزير الطاقة: مخزونات البنزين والغاز منخفضة.. والعالم بحاجة لتأمين الإمدادات

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وزير الطاقة: مخزونات البنزين والغاز منخفضة.. والعالم بحاجة لتأمين الإمدادات

وزير الطاقة: مخزونات البنزين والغاز منخفضة.. والعالم بحاجة لتأمين الإمدادات
http://almnatiq.net/?p=1050904
محررو المناطق

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن المملكة كانت دوما مصدرا للاستقرار في سوق النفط، مبينا أن الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات يؤثر في أسعار النفط، مضيفًا أن مخزونات البنزين والغاز منخفضة، جاء ذلك وفق لما نقلته “رويترز”.

وأكد وزير الطاقة، أن  العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري، والاهتمام بجدية لتأمين الإمدادات، مشيرًا إلى أن المستخدمين الذين يتحولون من الغاز إلى النفط يمكن أن يمثلوا طلبا يتراوح بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميا اعتمادا على الطقس الشتوي وأسعار الطاقة ذات الصلة.

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