وزير الطاقة: مخزونات البنزين والغاز منخفضة.. والعالم بحاجة لتأمين الإمدادات

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قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن المملكة كانت دوما مصدرا للاستقرار في سوق النفط، مبينا أن الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات يؤثر في أسعار النفط، مضيفًا أن مخزونات البنزين والغاز منخفضة، جاء ذلك وفق لما نقلته “رويترز”.

وأكد وزير الطاقة، أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري، والاهتمام بجدية لتأمين الإمدادات، مشيرًا إلى أن المستخدمين الذين يتحولون من الغاز إلى النفط يمكن أن يمثلوا طلبا يتراوح بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميا اعتمادا على الطقس الشتوي وأسعار الطاقة ذات الصلة.