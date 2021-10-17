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إطلاق فعاليات الصحة النفسية بمجمع إرادة في تبوك

إطلاق فعاليات الصحة النفسية بمجمع إرادة في تبوك

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إطلاق فعاليات الصحة النفسية بمجمع إرادة في تبوك

إطلاق فعاليات الصحة النفسية بمجمع إرادة في تبوك
http://almnatiq.net/?p=1050911
المناطق ـ تبوك - فايز السميري:

أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله الغامدي، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار “الرعاية الصحة النفسية للجميع، لنجعل هذا الشعار واقعًا”.

 

وجرى إطلاق الفعاليات في العيادات الخارجية بمجمع إرادة والصحة النفسية، وسط حضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حمد بن محمد العماري، وعدد من المسؤولين بصحة تبوك.

 

وقدم مدير مجمع ارادة للصحة النفسية، خالد بن عوضه الزهراني، شرحًا مفصلًا عما يحويه المعرض من أركان توعوية تثقيفية بمشاركة مكافحة المخدرات بالمنطقة وهيئة حقوق الأنسان، والهلال الأحمر، وجمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك، والجمعية الخيرية للرعاية الصحية.

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