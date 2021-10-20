الصحة تكشف.. علامات تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

محررو المناطق

قدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح والإرشادات التي تهم النساء حول سرطان الثدي خلال شهر التوعية بسرطان الثدي.

وشددت على أهمية الكشف المُبكر عن سرطان الثدي، إذ يساهم في تشخيص المرض بمراحله المبكرة، حيث تزيد نسبة الشفاء إلى أكثر من 95%.

ونشرت الوزارة معلومات حول التوقيت الذي يجب فيه الكشف عن سرطان الثدي، وعوامل الخطورة التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى العوامل التي تقلل من احتمالية الإصابة به.

علامات تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

ألم في الحلمة أو الثدي

إنكماش أو إنقلاب ا لحلمة

إفرازات من الحلمة

ورم في منطقة الثدي أو تحت الإبط

تغير في لون أو مظهر جلد الثدي أو الحلمة إحمرار سماكة

عوامل الخطورة التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

تناول حبوب منع الحمل لفترة طويلة أو المعالجة الهرمونية البديلة بعد سن اليأس

المعالجة الإشعاعية على الصدر لسرطان سابق بعمر مبكر

وجود إصابة شخصية سابقة بسرطان الثدي أو بسرطان المبيض

وجود عامل وراثي بالعائلة

السمنة والوزن الزائد

عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية

التقدم بالعمر

إصابة واحد أو أكثر من أفراد العائلة بسرطان الثدي أو بسرطان المبيض (الأم، الأخت، الابنة، العمة، الخالة…الخ)

عدم ممارسة الرياضة

عوامل تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

ممارسة النشاط البدني

الإرضاع الطبيعي

تناول الغذاء الصحي

تجنب زيادة الوزن

الكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي

الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة

الكشف بالماموغرام كل سنتين من عمر الـ 40 عامًا