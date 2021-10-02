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دراسة جديدة تربط بين “فيتامين د” وأمراض السمنة.. ما القصة؟

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دراسة جديدة تربط بين “فيتامين د” وأمراض السمنة.. ما القصة؟

دراسة جديدة تربط بين “فيتامين د” وأمراض السمنة.. ما القصة؟
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المناطق ـ وكالات:

ربطت دراسة جديدة بين “فيتامين د” وأمراض السمنة، مشيرةً إلى أن المستويات المنخفضة من هذا المكون مرتبطة بزيادة دهون الجسم.

 

واعتبرت الدراسة التي نشرها مركز “تافتس نيو إنغلاند” الطبي، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص “فيتامين د” لديهم فرصة أكبر لتراكم الأنسجة الدهنية حول البطن، وكذلك زيادة الوزن بسرعة.

 

ويعتبر هذا الفيتامين الوحيد القابل للذوبان في جسم الإنسان، بالإضافة إلى أنه المركب الوحيد الذي يمكن تصنيعه في الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس.

 

وشدد الدراسة على نقص “فيتامين د” يسهم بظهور مشاكل تتعلق بعملية التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، مع تراكم الكوليسترول في الجسم.

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