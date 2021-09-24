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بسبب القوة المغناطيسية الضخمة.. جهاز أشعة الرنين يقتل مريضاً بكوريا الجنوبية

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بسبب القوة المغناطيسية الضخمة.. جهاز أشعة الرنين يقتل مريضاً بكوريا الجنوبية

بسبب القوة المغناطيسية الضخمة.. جهاز أشعة الرنين يقتل مريضاً بكوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=1050919
المناطق ـ وكالات:
لفظ مريض في كوريا الجنوبية أنفاسه الأخيرة بعد أن أصيب على رأسه بواسطة أسطوانة أكسجين تزن 60 كيلوجراماً تم سحبها من قبل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي “إم آر آي”، وفقاً لصحيفة “إندبندنت”.
والبداية عندما تم نقل المريض إلى جناح التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفى هو في حالة حرجة بعد إصابته بنوبات صرع.
وقال مدير الشرطة تشوي تاي يونغ إنهم يحققون في سبب إدخال عبوة الأكسجين إلى غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأضاف أن نظام الإمداد بالأكسجين المدمج بقلب الجهاز ربما كان معطلاً، مما أدى إلى الحاجة إلى أسطوانة خارجية، ولم تكن هناك كاميرات مراقبة في غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.
وعادة لا توجد أجسام معدنية حول أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي بسبب القوة المغناطيسية الضخمة.

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