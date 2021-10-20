لص يتسبب بتحول الدراسة عن بعد بإحدى مدارس تبوك.. كتب عبارات “خادشة للحياء”

المناطق ـ تبوك:

تسبب لص في تحويل الدراسة بإحدى مدارس منطقة تبوك من حضورية إلى “عن بُعد”، جراء التخريب الذي تعمده داخل المدرسة.

وتشير التفاصيل إلى أن قائدة إحدى مدارس مرحلة المتوسطة “بنات” في منطقة تبوك قررت تحويل الدراسة إلى عن بُعد حتى الانتهاء من عمليات الصيانة داخلها، بعد تعرض المدرسة للسرقة والتخريب.

وقالت مصادر وفقاً لـ”أخبار 24″، إن الجاني قام بسرقة محتويات المدرسة من آلات تصوير وكمبيوترات ومكيفات، كما أشعل النار في عدد من الكراسي والطاولات داخل المدرسة، مع كتابة عبارات خادشة للحياء.