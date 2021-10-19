الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة الهلال والنصر

محررو المناطق:

قرر الاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بتأهل الهلال للنهائي.

وكانت مشادات واشتباكات قد وقعت في أعقاب نهاية مباراة الهلال والنصر، حيث رصد مقطع فيديو الاشتباكات التي حدثت بين عدد من لاعبي فريق الهلال والنصر وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وذلك بعد نهاية مواجهة دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وحدثت هذه الاشتباكات أمام أنظار حكم المباراة الذي حاول أحد مساعديه فك اشتباك جانبي، قبل أن يتدخل إداريو الفريقين ورجال الأمن لفك الاشتباك وإنهاء ما حدث بعد المواجهة الآسيوية.

اشتباكات بين لاعبي #الهلال_النصر عقب المباراة ما رأيك في هذا السلوك الغير حضاري ومن المخطئ 🤔 pic.twitter.com/UBTNptDCwg — KoooraWorld (@KoooraWorld) October 19, 2021

وأعلن الهلال الأحمر، مساء الثلاثاء، عن تلقي 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال بينها 40 حالة إغماء كما شملت 15 ألم بالصدر و30 أزمة تنفسية و 20 مشاجرة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وكان نادي الهلال قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.