احدث الأخبار

الإعلام الرقمي بغرفة الرياض تستعد لإطلاق منتجات إعلامية جديدة مطلع ٢٠٢٢
المناطق
 وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن منصة إدارة المخالفات للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
محليات
 رسميًا.. “الصحة”: إتاحة جرعة لقاح كورونا التنشيطية للفئة 18 عامًا فأكثر
أبرز المواد
 “قوات التحالف”: مقتل 82 إرهابيًا في 26 عملية استهداف لآليات وعناصر ميلشيا الحوثي
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة الهلال والنصر
أبرز المواد
 رسميًا.. الهلال يواجه بوهانج الكوري في نهائي آسيا 23 نوفمبر
أبرز المواد
 بسبب القوة المغناطيسية الضخمة.. جهاز أشعة الرنين يقتل مريضاً بكوريا الجنوبية
أبرز المواد
 رصد أول حالة إصابة بمتحور جديد متفرع من دلتا في إسرائيل
أبرز المواد
 47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 دراسة جديدة تربط بين “فيتامين د” وأمراض السمنة.. ما القصة؟
أبرز المواد
 الأميرة هند بنت عبدالرحمن تزور مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية
منطقة القصيم
 لص يتسبب بتحول الدراسة عن بعد بإحدى مدارس تبوك.. كتب عبارات “خادشة للحياء”
أبرز المواد
الإعلام الرقمي بغرفة الرياض تستعد لإطلاق منتجات إعلامية جديدة مطلع ٢٠٢٢

الإعلام الرقمي بغرفة الرياض تستعد لإطلاق منتجات إعلامية جديدة مطلع ٢٠٢٢

المناطق
وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن منصة إدارة المخالفات للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن منصة إدارة المخالفات للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

محليات
رسميًا.. “الصحة”: إتاحة جرعة لقاح كورونا التنشيطية للفئة 18 عامًا فأكثر

رسميًا.. “الصحة”: إتاحة جرعة لقاح كورونا التنشيطية للفئة 18 عامًا فأكثر

أبرز المواد
“قوات التحالف”: مقتل 82 إرهابيًا في 26 عملية استهداف لآليات وعناصر ميلشيا الحوثي

“قوات التحالف”: مقتل 82 إرهابيًا في 26 عملية استهداف لآليات وعناصر ميلشيا الحوثي

أبرز المواد

الإعلام الرقمي بغرفة الرياض تستعد لإطلاق منتجات إعلامية جديدة مطلع ٢٠٢٢

الإعلام الرقمي بغرفة الرياض تستعد لإطلاق منتجات إعلامية جديدة مطلع ٢٠٢٢
غرفة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1050959
المناطق - الرياض:

عقدت لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض اجتماعها الدوري التاسع برئاسة المهندس راكان الفايزي، حيث استعرضت منجزات اللجنة والاستعداد لإطلاق منتجات إعلامية جديدة مطلع عام ٢٠٢٢م.

وتضمنت أبرز منجزات اللجنة المساهمة في التثقيف والتوعية، والمشاركة في اليوم الوطني، وعمل فيديوهات توعوية، وإعداد العديد من التقارير الدورية، وفيما يلي أبرز المنجزات:

روابط ذات صلة

الإعلام الرقمي بغرفة الرياض يبحث التعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي

الإعلام الرقمي بغرفة الرياض يبحث التعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي
العواد يكشف سبب المعدلات المنخفضة في الأداء ببعض المؤسسات (فيديو)

العواد يكشف سبب المعدلات المنخفضة في الأداء ببعض المؤسسات (فيديو)
غرفة الرياض تعلن إطلاق جائزة أفضل الحملات التسويقية في اليوم الوطني 91

غرفة الرياض تعلن إطلاق جائزة أفضل الحملات التسويقية في اليوم الوطني 91

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*