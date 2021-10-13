الإعلام الرقمي بغرفة الرياض تستعد لإطلاق منتجات إعلامية جديدة مطلع ٢٠٢٢

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عقدت لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض اجتماعها الدوري التاسع برئاسة المهندس راكان الفايزي، حيث استعرضت منجزات اللجنة والاستعداد لإطلاق منتجات إعلامية جديدة مطلع عام ٢٠٢٢م.

وتضمنت أبرز منجزات اللجنة المساهمة في التثقيف والتوعية، والمشاركة في اليوم الوطني، وعمل فيديوهات توعوية، وإعداد العديد من التقارير الدورية، وفيما يلي أبرز المنجزات: