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رسميًا.. “الصحة”: إتاحة جرعة لقاح كورونا التنشيطية للفئة 18 عامًا فأكثر

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وزارة-الصحة
http://almnatiq.net/?p=1050972
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الحجز لموعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عام وأكثر. 

واشترطت الصحة في أنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مرور  (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية، وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

ونصحت الوزارة ذوى الخطورة بالمسارعة لأخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعتهم.

 

 

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