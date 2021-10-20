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مساعد وزير الداخلية: استبدال جوازات المواطنين بأخرى مزودة بشريحة إلكترونية قريبًا

مساعد وزير الداخلية: استبدال جوازات المواطنين بأخرى مزودة بشريحة إلكترونية قريبًا

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مساعد وزير الداخلية: استبدال جوازات المواطنين بأخرى مزودة بشريحة إلكترونية قريبًا

مساعد وزير الداخلية: استبدال جوازات المواطنين بأخرى مزودة بشريحة إلكترونية قريبًا
جواز السفر
http://almnatiq.net/?p=1050980
محررو المناطق:

كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله، عن خدمات جديدة سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد، خلال حديثه لقناة “العربية”، أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى بها شريحة إلكترونية تحمل بيانات الفرد، ويمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات.

وأبان أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذا الجواز مستمرة وتتطور، مضيفًا أن الوزارة ستطلق قريبًا خدمة تجديد الهوية الوطنية من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، على أن يتم إيصالها إلى المستفيد عبر البريد.

ولفت إلى أن جميع الجهات الحكومية المقدمة للتأشيرات أتاحت تسجيل السمات الحيوية والبصمة عند إصدارات التأشيرات الرقمية دون الحاجة لزيارة السفارات، مضيفا أن هذه الخدمة ستكون متاحة للجميع بحسب جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين وزارة الخارجية وكل الجهات الحكومية المعنية بكل تأشيرة من التأشيرات.

 

 

 

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