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رئيس هيئة الأركان العامة يحضر فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع( seoul ADEX 2021 ) بجمهورية كوريا الجنوبية

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع( seoul ADEX 2021 ) بجمهورية كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=1050990
المناطق - الرياض:

حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والوفد المرافق معه اليوم، فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع ( seoul ADEX 2021 ) في قاعدة سيئول الجوية بمدينة سيونغ نام والذي افتتحه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن بحضور عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.


واطلع معالي رئيس هيئة الأركان العامة في المعرض على أحدث الفرص لشركات الدفاع في صناعة الأسلحة، واحدث انظمة السايبر سيكورتي والعناصر المعروضة في المعرض منها: الطائرات بدون طيار، وأنظمة تدريب قائمة على الواقع الافتراضي وأنظمة أسلحة ليزر ومركبات آلية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى عدد من الطائرات العسكرية، والصواريخ الاعتراضية المتطورة، وأسلحة أرضية.


وأشاد معاليه بالمستوى العالي للتنظيم وبما شاهده من طائرات ومعروضات وتقنيات، وتبادل الأحاديث مع العارضين حول أهمية المعرض على خارطة المعارض الدفاعية في العالم.
ويشارك في هذا المعرض  عدد من الشركات العالمية، ويعد هذا العدد الأكبر من المشاركين في المعرض منذ انطلاقه في عام 1996، والذي يستمر خمسة أيام حيث بدأ من يوم أمس الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ ، ويقام المعرض كل سنتين في مدينة سيونغنام.


من جانب آخر التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش المؤتمر كلاً على حدة في لقاءات ثنائية مع معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية السيد سوه اوك، ومعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الأول الركن وون ان تشول.


وجرى خلال اللقائين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل زيادة وتطوير التعاون المتبادل في المجالات العسكرية والدفاعية.

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