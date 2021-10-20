احدث الأخبار

بإجراءات احترازية.. عودة 26 ألف طالب لتحفيظ القرآن حضوريًا في القصيم
أبرز المواد
 إمارة المنطقة الشرقية تستعرض مبادراتها في الملتقى الأول لإمارات المناطق
المنطقة الشرقية
 وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم
أبرز المواد
 رسميًا.. أبوظبي تستضيف مونديال الأندية 2021 للمرة الخامسة في تاريخها
أبرز المواد
 “البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً
محليات
 إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيا تجاه جيزان
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يحضر فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع( seoul ADEX 2021 ) بجمهورية كوريا الجنوبية
محليات
 مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور معرض جيتكس للتقنية 2021 في دبي
أبرز المواد
 لتفادي الإصابة بالمتحورات.. مدير الصحة بمجلس التعاون يوضح مدى أهمية الجرعة التنشيطية لكورونا
أبرز المواد
 مجمع إرادة بالرياض ينظم حلقة نقاش عن الصحة النفسية وجائحة كوفيد – 19
منطقة الرياض
 وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
أبرز المواد
بإجراءات احترازية.. عودة 26 ألف طالب لتحفيظ القرآن حضوريًا في القصيم

بإجراءات احترازية.. عودة 26 ألف طالب لتحفيظ القرآن حضوريًا في القصيم

أبرز المواد
إمارة المنطقة الشرقية تستعرض مبادراتها في الملتقى الأول لإمارات المناطق

إمارة المنطقة الشرقية تستعرض مبادراتها في الملتقى الأول لإمارات المناطق

المنطقة الشرقية
وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم

وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم

أبرز المواد
رسميًا.. أبوظبي تستضيف مونديال الأندية 2021 للمرة الخامسة في تاريخها

رسميًا.. أبوظبي تستضيف مونديال الأندية 2021 للمرة الخامسة في تاريخها

أبرز المواد

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور معرض جيتكس للتقنية 2021 في دبي

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور معرض جيتكس للتقنية 2021 في دبي
http://almnatiq.net/?p=1050993
المناطق - الرياض:

أجرى معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري مع الوفد المرافق جولة على معرض جيتكس للتقنية 2021 الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر.


وزار معاليه جناح وزارة الداخلية حيث كان في استقباله صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، واطلع على منصة وزارة الداخلية التي تجمع الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة تحت عنوان: حلول تقنية لوطن آمن.


كما زار عددا من الأجنحة الحكومية وبعض القطاعات السعودية المشاركة في المعرض وابرز الشركات الإقليمية والعالمية، واطلع خلالها على الخدمات الرقمية التي تقدمها وأبرز الحلول التقنية.

 

روابط ذات صلة

إمارة المنطقة الشرقية تستعرض مبادراتها في الملتقى الأول لإمارات المناطق

إمارة المنطقة الشرقية تستعرض مبادراتها في الملتقى الأول لإمارات المناطق
رئيس هيئة الأركان العامة يحضر فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع( seoul ADEX 2021 ) بجمهورية كوريا الجنوبية

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع( seoul ADEX 2021 ) بجمهورية كوريا الجنوبية
رئيس جامعة حائل يزور معسكر طويق 1000 الذي تستضيفه الجامعة

رئيس جامعة حائل يزور معسكر طويق 1000 الذي تستضيفه الجامعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*