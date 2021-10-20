مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور معرض جيتكس للتقنية 2021 في دبي

المناطق - الرياض:

أجرى معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري مع الوفد المرافق جولة على معرض جيتكس للتقنية 2021 الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر.



وزار معاليه جناح وزارة الداخلية حيث كان في استقباله صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، واطلع على منصة وزارة الداخلية التي تجمع الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة تحت عنوان: حلول تقنية لوطن آمن.



كما زار عددا من الأجنحة الحكومية وبعض القطاعات السعودية المشاركة في المعرض وابرز الشركات الإقليمية والعالمية، واطلع خلالها على الخدمات الرقمية التي تقدمها وأبرز الحلول التقنية.