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رئيس جامعة حائل يزور معسكر طويق 1000 الذي تستضيفه الجامعة

رئيس جامعة حائل يزور معسكر طويق 1000 الذي تستضيفه الجامعة

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رئيس جامعة حائل يزور معسكر طويق 1000 الذي تستضيفه الجامعة

رئيس جامعة حائل يزور معسكر طويق 1000 الذي تستضيفه الجامعة
رئيس جامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=1050995
المناطق - حائل:

قام رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، بزيارة معسكر طويق 1000 المنتهي بالتوظيف، والذي تستضيفه الجامعة، ممثلة في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، ومنصة حائل الإلكترونية، وهو أحد المبادرات التي أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.


ويعد “معسكر طويق 1000” المنتهي بالتوظيف من أضخم المبادرات الوطنية، حيث يقام لأول مرة على مستوى المملكة، لتمكن 1000 من أبناء وبنات الوطن عبر معسكر يقام على مدار 3 أشهر، ويهدف إلى بناء القدرات الشبابية التقنية، وتأهيلها حسب المعايير العالمية ووفق متطلبات سوق العمل السعودي في مجالات البرمجة والأمن السيبراني، حيث انطلق المعسكر في جامعة حائل بتاريخ 3 أكتوبر، ويهدف إلى تأهيل 27 طالبًا وطالبة من حديثي التخرج، وتزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة للعمل مبرمجين ومطورين لتطبيقات الـ iOS
يذكر أنه تم اختيار جامعة حائل بوصفها مستضيفًا لهذا المعسكر؛ لما تزخر به الجامعة من خبرة طويلة في استضافة الفعاليات التقنية والعالمية المتخصصة، وما تملكه من كفاءات إدارية وتقنية مؤهلة  لإدارة مثل هذا المعسكر التقني بشكل احترافي

 

 

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