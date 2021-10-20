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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيا تجاه جيزان

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيا تجاه جيزان

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيا تجاه جيزان

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيا تجاه جيزان
وزراة الخارجية البحرينية
http://almnatiq.net/?p=1051029
المناطق - واس:

 واس

أعربت البحرين عن إدانتها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة جيزان، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات المستمرة من ميليشيات الحوثي .

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