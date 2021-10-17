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إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة

إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة

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إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة

إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة
زيدان
http://almnatiq.net/?p=1051031
محررو المناطق:

يقترب نادي نيوكاسل الإنجليزي من حسم صفقة ضم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نيوكاسل اقترب من اقناع زيدان، بعدما قرر فتح الخزائن على مصرعيها من أجل إقناع صاحب الثلاثية الأوروبية بشد الرحال إلى البريميرليج.

ولفت التقارير إلى أن إدارة المكابيس تخطط لجعل زيدان المدرب الأغلى في العالم، مع رصد راتب يصل إلى ضعف ما كان يتقاضاه الفرنسي في النادي الملكي، بما يُقدر بنحو 25 مليون دولار، من أجل قيادة مشروع صندوق الاستثمار.

ويبدو عرض النادي الإنجليزي مغريًا لمدرب ريال مدريد السابق، من أجل تكرار تجربة جوزيه مورينيو مع تشيلسي، أو السير على خطى الأستاذ بيب جوارديولا رفقة مانشستر سيتي، في ظل ضمان سيولة كافية لجلب العديد من القطع الثمينة لتلبية طموحات الأيقونة الفرنسية.

ويمهد نيوكاسل الطريق نحو تكوين فريق قوي يضم لاعبين من العيار الثقيل، من أجل العودة للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، ومزاحمة ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، على منصات التتويج.

وكان النادي الإنجليزي قد أوضح في بيان عبر الموقع الرسمي، اليوم الأربعاء، أن بروس غادر مقعد المدير الفني بالتراضي، من أجل انتشال الماكبييس من كبوة النتائج المخيبة، والتراجع على سلم ترتيب الدوري الممتاز إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويتولى جرايم جونز، تدريب فريق نيوكاسل بشكل مؤقت، خلفًا للمدرب الإنجليزي المخضرم، أمام كريستال بالاس، في المباراة المقررة مساء السبت المقبل، على رأس طاقم فني مكوَّن من؛ ستيف أجنيو وستيفن كليمنس وبن داوسون وسيمون سميث.

ويعد نيوكاسل أحد أعرق أندية إنجلترا؛ حيث تأسس عام 1892، وعرف فريقه بارتداء القميص ذي اللونين الأبيض والأسود، الذي كانت بداية قصته في 1904، ويُعد هو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجًا بالألقاب؛ حيث توج 4 مرات بطلًا للدوري الإنجليزي، وحل وصيفًا مرتين.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 3 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات من عمر الموسم، حيث فشل رجال المدرب المخضرم ستيف بروس عن تذوق طعم الفوز، مكتفيًا بثلاثة تعادلات و5 هزائم.

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