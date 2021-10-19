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“البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً

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“البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً

“البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً
http://almnatiq.net/?p=1051033
المناطق - واس:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استقبالها أكثر من 11,563 طلب إلكتروني، لترقيم 212,188 ألف رأس من الإبل، وذلك خلال الأشهر 12 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإبل المرقمة منذ انطلاق المشروع عبر منصة ترقيم الإبل، بلغ 1,581,956 رأس من الإبل. مشيرة إلى أن هذا المشروع يستهدف إنشاء سجل خاص لكل رأس من الإبل بالمملكة من خلال زراعة شريحة إلكترونية به تضم جميع بياناته وبيانات المالك.

وبينت أن الهدف من ذلك، توفير معلومات مفصلة ودقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي بالمملكة، والمساهمة في تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة، إضافة إلى التحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية مع إعطاء الإبل صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف إليها بواسطتها.

وذكرت “البيئة” أنه وضمن سعيها إلى التكامل مع الجهات الأخرى؛ تم ربط المنصة مع أمن الطرق في وزارة الداخلية وذلك من أجل الإبلاغ عن الإبل السائبة، كما تم ربط المنصة مع نادي الإبل بهدف دعم المشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

 

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