احدث الأخبار

وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم
أبرز المواد
 رسميًا.. أبوظبي تستضيف مونديال الأندية 2021 للمرة الخامسة في تاريخها
أبرز المواد
 “البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً
محليات
 إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيا تجاه جيزان
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يحضر فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع( seoul ADEX 2021 ) بجمهورية كوريا الجنوبية
محليات
 مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور معرض جيتكس للتقنية 2021 في دبي
أبرز المواد
 لتفادي الإصابة بالمتحورات.. مدير الصحة بمجلس التعاون يوضح مدى أهمية الجرعة التنشيطية لكورونا
أبرز المواد
 مجمع إرادة بالرياض ينظم حلقة نقاش عن الصحة النفسية وجائحة كوفيد – 19
منطقة الرياض
 وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
أبرز المواد
 رئيس جامعة حائل يزور معسكر طويق 1000 الذي تستضيفه الجامعة
منطقة حائل
 للحفاظ على سرية البيانات الشخصية.. إطلاق سياسية الخصوصية على منصة “مدرستي”
أبرز المواد
وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم

وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم

أبرز المواد
رسميًا.. أبوظبي تستضيف مونديال الأندية 2021 للمرة الخامسة في تاريخها

رسميًا.. أبوظبي تستضيف مونديال الأندية 2021 للمرة الخامسة في تاريخها

أبرز المواد
“البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً

“البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً

محليات
إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة

إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة

أبرز المواد

وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم

وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم
وزير العدل
http://almnatiq.net/?p=1051038
المناطق - الرياض:

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم، وإتاحة دخول عموم المستفيدين لمحاكم التنفيذ لخدمتهم من مراكز الاستقبال؛ دون الحاجة للحصول على موعد مسبق.

وأوضحت وزارة العدل أن هذا القرار يأتي تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية من الجهات المختصة، ومراعاةً لطبيعة عمل المحامين كأحد أفراد المنظومة العدلية، دون إخلال بالأحكام الواردة في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني المتضمنة عدم جواز عقد جلسة أحد أطرافها حاضر في قاعة المحكمة والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية.

وبينت الوزارة شروط الدخول للمقرات العدلية؛ وهي أن يكون المستفيد قد أكمل جرعات لقاح كورونا، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول.

وذكرت الوزارة أن هذه التجربة سيتم تقييمها خلال ثلاثين يوماً، للنظر في مناسبة تعميمها على جميع المستفيدين، لدخول جميع المقرات العدلية؛ وفقاً لتوصيات الجهات المختصة في هذا الشأن.

يذكر أن وزارة العدل تقدم 120 خدمة عدلية إلكترونية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.

روابط ذات صلة

وزير العدل: تطورات تشريعية وإجرائية في القطاع العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030

وزير العدل: تطورات تشريعية وإجرائية في القطاع العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030
محامٍ: حالتان يحق فيهما للمرأة التي تزوج عليها زوجها طلب الطلاق

محامٍ: حالتان يحق فيهما للمرأة التي تزوج عليها زوجها طلب الطلاق
فرض رسوم بحد أعلى مليون ريال.. 23 مادة لنظام التكاليف القضائية

فرض رسوم بحد أعلى مليون ريال.. 23 مادة لنظام التكاليف القضائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*