بإجراءات احترازية.. عودة 26 ألف طالب لتحفيظ القرآن حضوريًا في القصيم

المناطق - القصيم:

نشرت قناة “الإخبارية” تقرير مصور حول عودة 26 ألف طالب وطالبة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم حضوريًا في منطقة القصيم.

وقال عطاالله الجروان، مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية تحفيظ القرآن الكريم في عنيزة: “سعدنا بعودة طلابنا للحضور مع التأكيد على جميع المجمعات والحلقات على الاهتمام بالتدابير الاحترازية، ولبس الكمامة وتلقي اللقاحات ومتابعتها عبر تطبيق توكلنا، والتباعد بين الطلاب في الحلقات وقياس الحرارة لكل طالب والحضور يقتصر على طلاب المدارس المتوسطة والثانوية”.