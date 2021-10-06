رسميًا.. أبوظبي تستضيف مونديال الأندية 2021 للمرة الخامسة في تاريخها

المناطق - وكالات:

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة كأس العالم للأندية 2021 وذلك للمرة الخامسة في تاريخها.

جاء ذلك على هامش مجلس الفيفا الذي عقده جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء يوم الخميس.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر إن اليابان انسحبت من استضافة مونديال الأندية، ليتم منح الملف إلى الإمارات.

وأوضح أن موعد إقامة كأس العالم للأندية 2021، سيكون خلال وقت مبكر من عام 2022.

وتستضيف الإمارات كأس العالم للأندية، للمرة الخامسة بعد نسخ أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

وضمن فريق الجزيرة حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإماراتي، المشاركة في كأس العالم للأندية، مع الأهلي المصري بطل أفريقيا وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، بجانب أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلا عن قارة أوقيانوسيا.