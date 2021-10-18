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هل يجوز لعاملة منزلية العمل لدى آخر بعد إجراء خروج نهائي؟.. الجوازات تجيب

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هل يجوز لعاملة منزلية العمل لدى آخر بعد إجراء خروج نهائي؟.. الجوازات تجيب

هل يجوز لعاملة منزلية العمل لدى آخر بعد إجراء خروج نهائي؟.. الجوازات تجيب
http://almnatiq.net/?p=1051049
محررو المناطق:

تفاعل الحساب الرسمي للجوازات مع سؤال أحد المواطنين حول إمكانية حل مشكلة عاملة منزلية بعد إجراء خروج نهائي مع رغبتها في العمل لدى شخص آخر، حيث قال المواطن ويدعى “أبو نواف”: “السلام عليكم… عملت خروج نهائي للعاملة المنزلية أثناء فترة التجربة وترغب بعمل عند شخص آخر ما هو الإجراء علما موافق على طلبها”.

ليرد حساب الجوازات قائلا: “أهلًا بك، التعليمات تشترط إلغاء التأشيرة وإصدار هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء. نسعد بخدمتك”.

 

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