فلكية جدة ترصد اكتمال القمر بدراً… اليوم

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تشهد سماء الوطن العربي اليوم، اكتمال القمر لشهر ربيع الأول، وسيزين السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة تساقط شهب الجباريات وهو أول بدر في فصل الخريف.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: “بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 05:56 مساءً بتوقيت السعودية ويكون قطع نصف مدار حول الأرض خلال الشهر”.

وأفاد أن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي الشمال الشرقي بعد غروب الشمس وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير.

وعدّ أبو زاهرة هذا التوقيت من الشهر القمري مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

وأشار إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.